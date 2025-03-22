Користувачам "десятки" рекомендується відкласти оновлення до появи офіційних виправлень від Microsoft.

Windows 10 залишається однією з найстабільніших версій операційної системи, тому багато хто з користувачів не поспішає переходити на Windows 11. Однак березневе оновлення KB5053606 виявилося вкрай проблемним, повідомляє портал PCWorld.

Низка користувачів повідомляють про різні неполадки, що виникають після встановлення цього оновлення. Однією з найпоширеніших проблем стало зниження продуктивності системи – іноді це виражається із затримками при введенні тексту з клавіатури.

Зустрічаються також ситуації, коли зникають іконки на панелі завдань. Інші ПК-користувачі згадували, що окремі налаштування робочого столу скидаються до заводських налаштувань.

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Процес встановлення самого оновлення KB5053606 також викликає труднощі. У декого встановлення займає багато часу, що незвично для невеликого оновлення. Зустрічаються також ситуації, коли оновлення встановлюється, навіть якщо у користувача вимкнено автоматичні оновлення. ПК з Windows 10, які використовуються в корпоративному секторі, також відчувають проблеми з USB-принтерами.

На цей момент Microsoft офіційно визнала тільки проблему з принтерами. Решта проблем поки не отримали офіційних коментарів і рішень від компанії. Тому користувачам "десятки" рекомендується проявляти обережність під час встановлення KB5053606 і, можливо, поки що відкласти оновлення.

Нагадаємо, у лютому цього року частка Windows 11 серед комп'ютерів під управлінням ОС від Microsoft сягнула нового історичного максимуму в 38%. Фактично, тепер кожен третій комп'ютер під управлінням Windows використовує W11.

Як зазначають експерти, у деяких країнах, наприклад, Великій Британії, Windows 11 вже популярніша, ніж Windows 10. В Україні ж – навпаки: на найновішу ОС пересіло лише 26% юзерів.

Збільшення частки Windows 11 пов'язане зі швидким завершенням безкоштовної підтримки Windows 10 – вона закінчиться вже в жовтні 2025 року з можливістю отримання платних оновлень до жовтня 2026 року. Купити таку підтримку можна буде лише на один рік за 30 доларів без можливості подальшого продовження.

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