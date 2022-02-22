Microsoft почала тестувати новий спосіб сповістити користувачів Windows 11 про те, що вони встановили операційну систему на пристрій, який не відповідає навіть мінімальним системним вимогам.
Про це йдеться в матеріалі The Verge.
Попередження "цей ПК не відповідає системним вимогам" з'являється прямо на шпалерах – схоже бачать ті, хто користується неактивованою версією ОС. Ще його можна побачити в налаштуваннях системи. Поки такі нововведення були помічені тільки в тестовій збірці Windows 11.
Нагадаємо, що мінімальні вимоги Windows 11 викликали шквал критики після анонсу, оскільки офіційно вона підтримує тільки Intel 8-го покоління і AMD Zen 2 або новіші версії. Втім, є способи обійти ці обмеження – про один з них розповіла навіть сама Microsoft.
Напередодні Microsoft випустила перше велике оновлення для Windows 11. У ньому виправили деякі неполадки, оновили штатні застосунки та нарешті запровадили підтримку Android-застосунків. Щоправда, для їх запуску потрібен ПК з SSD-накопичувачем і 16 ГБ оперативної пам'яті.
Власникам старих ноутбуків і ПК рекомендується звернути увагу на Chrome OS Flex – нову операційну систему від Google. Вона доступна всім охочим на Windows-ПК і Макбуках, а її установка займає "лічені хвилини"