Повідомлення про невідповідність заліза мінімальним вимогам OC тепер розміщується прямо на шпалерах.

Microsoft почала тестувати новий спосіб сповістити користувачів Windows 11 про те, що вони встановили операційну систему на пристрій, який не відповідає навіть мінімальним системним вимогам.

Про це йдеться в матеріалі The Verge.

Попередження "цей ПК не відповідає системним вимогам" з'являється прямо на шпалерах – схоже бачать ті, хто користується неактивованою версією ОС. Ще його можна побачити в налаштуваннях системи. Поки такі нововведення були помічені тільки в тестовій збірці Windows 11.

Нагадаємо, що мінімальні вимоги Windows 11 викликали шквал критики після анонсу, оскільки офіційно вона підтримує тільки Intel 8-го покоління і AMD Zen 2 або новіші версії. Втім, є способи обійти ці обмеження – про один з них розповіла навіть сама Microsoft.

Напередодні Microsoft випустила перше велике оновлення для Windows 11. У ньому виправили деякі неполадки, оновили штатні застосунки та нарешті запровадили підтримку Android-застосунків. Щоправда, для їх запуску потрібен ПК з SSD-накопичувачем і 16 ГБ оперативної пам'яті.

Власникам старих ноутбуків і ПК рекомендується звернути увагу на Chrome OS Flex – нову операційну систему від Google. Вона доступна всім охочим на Windows-ПК і Макбуках, а її установка займає "лічені хвилини"

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