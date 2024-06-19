Серед них є відносно свіжі апарати, оскільки до 2023 року компанія обіцяла лише три роки оновлень.

Android 15 безумовно стане доволі цікавим оновленням, хоча б через появу супутникового зв'язку. Однак майбутня операційка не з'явиться на більшості смартфонів Google Pixel.

У Google підтвердили, що оновлення до Android 15 отримають усі сучасні смартфони компанії – це Pixel 6, Pixel 7 і Pixel 8. А ось що стосується минулих моделей виробника, то вони залишаться на застарілих версіях Android.

Які Google Pixel не отримають Android 15:

Pixel 5;

Pixel 5a 5G;

Pixel 4;

Pixel 4 XL;

Pixel 4a;

Pixel 4a 5G;

Pixel 3;

Pixel 3XL;

Pixel 3a;

Pixel 3a XL;

Старіші моделі Pixel.

Варто зазначити, що до 2023 року Google обіцяла лише три роки оновлень Android. Таким чином Pixel 5a, який вийшов влітку 2021 року, вже вважається застарілим. З появою Pixel 8 компанія анонсувала розширену 7-річну підтримку, тобто смартфони будуть оновлюватися аж до 2030-го, коли вийде Android 20.

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Вихід публічної версії Android 15 відбудеться не раніше літа, а поки бета-версію ОС можна встановити на всі пристрої Pixel, починаючи з Pixel 6, і деякі Xiaomi, OnePlus і апарати інших брендів.

З виходом Android 15 система дасть змогу шукати вимкнений смартфон, захистить від телефонних шахраїв за допомогою ШІ, "заморозить" невикористовувані програми, а ще автоматично підключить смартфон до супутника, якщо немає зв'язку. Також усі смартфони довше працюватимуть від акумулятора.

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