Крім того, технологія ще домальовує деталі на об'єктах.

Розробник Photoshop, компанія Adobe представила технологію Project Res-Up. Це інструмент на базі ШІ, який покликаний підвищити якість відео і GIF-файлів.

Поки це не повноцінний додаток чи готова фіча в одному з продуктів Adobe, і вона навіть недоступна для бета-тестування, але потенціал величезний, передає The Verge.

У Project Res-Up пущений в дію штучний інтелект, який аналізує зображення і застосовує до нього обробку, збільшуючи роздільну здатність, чіткість та детальність вихідних файлів. Причому, зростає не тільки дозвіл – нейромережа ще домальовує деталі на об'єктах.

Відео дня

Як приклад, Adobe відновив сцену з фільму "Червоний дім" 1947 року, збільшивши роздільну здатність на 675 відсотків (з 480×360 до 1280×960 пікселів). Унаслідок цього картинка стала набагато менш розмитою. А в прикладі зі слоненям видно, як Adobe Res-Up "прокачав" шкіру тварини, на ній з'явилися складки.

Окрім відеороликів Res-Up може працювати і з гіфками. Як жартує The Verge, завдяки цьому інструменту з'явиться можливість вдихнути нове життя в старі меми.

Зауважимо, що подібні ШІ-інструменти є і У інших компаній – наприклад, власники топових відеокарт NVIDIA і AMD можуть в режимі реального часу дивитися відео з поліпшеною якістю на YouTube та в інших сервісах.

Як повідомляв УНІАН, раніше Adobe впровадила в Photoshop нейромережу – тепер для роботи з фотошопом не потрібні навички дизайнера. Вона дозволяє за кілька кліків поміняти фон, додати на фото будь-які об'єкти, а також "домалювати" межі кадру.

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