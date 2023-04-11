За допомогою штучного інтелекту місцеві студенти писали курсові й робили домашні завдання, шокуючи викладачів своїми знаннями.

В одному з університетів в Кардіффі (Уельс) стався кумедний випадок: місцеві студенти заради підвищення успішності буквально атакували чат-бот ChatGPT.

За підсумком, курсові та домашні завдання, написані за допомогою штучного інтелекту, викладачі оцінили вище, ніж самостійні роботи. Про це пише BBC News.

Повідомляється, що за один тільки січень мережа Wi-Fi університету в Кардіффі "зловила" понад 14 тисяч відвідувань студентами чат-бота. Такий інтерес до можливостей ChatGPT припав якраз на "гарячий" студентський період, коли потрібно було здавати підсумкові роботи за перший семестр.

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Як зізналися деякі учні в розмові зі ЗМІ, вони дійсно користувалися послугами ChatGPT, і це дало результат.

За словами одного зі студентів, він написав одну зі своїх курсових (охопленням у 2500 слів), покладаючись на ChatGPT й отримав дуже високу оцінку, в той час його друга курсова, яку він писав сам, отримала менш хвалебні відгуки з боку викладачів.

Інший учень університету в Кардіффі зізнався, що взагалі писав всі свої роботи з чат-ботом.

При цьому студенти запевняють, що вдумливо ставилися до завдань, а штучний інтелект лише допомагав їм правильно аналізувати інформацію.

Втім, в університеті вже відреагував на такий спосіб "навчання" і пообіцяли внести "неправомірне використання ШІ" до списку академічних проступків.

ChatGPT - нове рішення 21 століття, яке часто буває "розумнішим" людей

ChatGPT - мовна модель чат-бота, яка взаємодіє з користувачами за допомогою штучного інтелекту. Розробка належить компанії OpenAI. Чат-бот часто використовують студенти під час навчання - він здатний давати точні відповіді на ті чи інші питання.

Однак ним можна користуватися не тільки в рамках навчання. Нещодавно один з користувачів Twitter поділився зворушливою історією про те, як поставив правильний діагноз хвороби, яку мала його собака, за допомогою ChatGPT. Раніше тварину намагалися лікувати ветеринари, проте, через їхню помилку, собаці ставало все гірше.

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