Попри явну некомпетентність лікаря, нейромережа довела свою корисність в області медицини.

Користувач Twitter поділився історією того, як ChatGPT допомогла врятувати життя його собаки, після того, як ветеринар неправильно поставив діагноз і стан тварини почав тільки погіршуватися. Тоді він і вирішив звернутися за допомогою до нейромережі.

Почалося все з того, що в один день бордер-колі на прізвисько Сассі став погано виглядати, через що господар відвіз його до ветеринара. Після здачі аналізів і призначеного лікування вихованцеві стало тільки гірше, а лікар не знав, в чому справа, й запропонував просто чекати.

Тоді хлопцеві спало на думку звернутися за допомогою до ChatGPT, запитавши, що це може бути, вказавши всі наявні результати аналізів. Нейромережа передусім зауважила, що не є професійним лікарем, але надала список можливих причин захворювання, у тому числі імуноопосередковану гемолітичну анемію.

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З цими даними господар відвіз собаку до іншого ветеринара, який підтвердив даний діагноз й призначив правильне лікування. Господар Сассі зазначив, що його домашній улюбленець відтоді повністю одужав.

Цікаво, що такі точні результати видала версія GPT4, запущена недавно, тоді як GPT 3,5 (як і перший ветеринар) не змогла поставити діагноз.

Що вміє нова мовна модель від OpenAI GPT-4

Минулого тижня "розумний" чат-бот ChatGPT оновили до мовної моделі GPT-4. Тепер нейромережа здатна розуміти не тільки текст, а й розпізнавати зображення – і може пояснити навіть значення мемів.

Розробники стверджують, що GPT-4 більш "креативна" і може вирішувати складні завдання з більшою точністю завдяки розширеним загальним знанням. Крім того, оновлений ChatGPT навчився на відмінно складати складні іспити з математики та юриспруденції

Раніше УНІАН повідомляв, що дослідницька команда Microsoft оцінила потужність GPT-4 близькою до людського рівня. Новітню мовну модель назвали першим кроком до "загального штучного інтелекту" (ЗШІ), тобто здатного на виконання широкого кола завдань.

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