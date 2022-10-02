Очолив рейтинг представлений минулого місяця Asus ROG Phone 6D, який оснащений чіпом Dimensity 9000+ від MediaTek.

Популярний сервіс тестування продуктивності пристроїв AnTuTu склав актуальний список найпродуктивніших Android-смартфонів станом на вересень 2022 року.

Як виявилося, жодна з моделей з процесором Qualcomm Snapdragon 8 + Gen не змогла перевершити результат, показаний новеньким Asus ROG Phone 6D, який оснащений чіпом Dimensity 9000 + від MediaTek.

На другому місці розмістився OnePlus Ace Pro, який отримав 6.7-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 1080х2412 точок і частотою оновлення 120 Гц. Трійку лідерів замикає Pro-версія iQOO 10, яка виділяється не тільки потужною начинкою, але і підтримкою зарядки 200 Вт.

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Інші смартфони, що потрапили до рейтингу: Black Shark 7s Pro, Lenovo Legion Y70, iQOO 10, Moto X30 Pro, Xiaomi 12S Pro, Redmi K50 Ultra і Xiaomi MIX Fold 2.

У рейтингу субфлагманів ситуація протилежна – відразу 9 із 10-ти позицій в топі зайняли смартфони з процесорами MediaTek. На перше місце визначили звичайний OnePlus Ace з Dimensity 8100 Max і надпотужною зарядкою 150 Вт на борту.

І тільки один телефон в списку працює на Snapdragon – це Vivo S15 на десятому місці зі Snapdragon 870.

Нагадаємо, раніше фахівці порталу Gizсhina відібрали п'ятірку найкращих бюджетних смартфонів 2021-2022 років, які зараз продаються нижче $150. У таких пристроях користувачів найбільше цікавить хороша камера, великий запас внутрішньої пам'яті, а також потужная батарея.

Якщо ж ви в пошуках смарт-годинника, оглядачі техпорталу T3 відібрали ТОП-6 найкращих бюджетних розумних годинників 2022 року, вартість яких не перевищує $200 або 7.5 тис.грн.

В той самий час оглядачі The Verge вибрали 8 найкращих ігрових ноутбуків 2022 року. У список увійшли моделі Asus, MSI, Razer і Lenovo.

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