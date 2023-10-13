Також суспільство зможе оцінити кожен "пункту незламності", залишивши свій відгук через додаток. Таке рішення ухвалив уряд.

Українці зможуть в застосунку та на порталі "Дія" побачити кожен "пункт незламності" з наявними там умовами.

Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, який прокоментував відповідне рішення Кабміну.

"На доручення президента сьогодні приймаємо постанову про відображення цих локацій ("пунктів незламності" - УНІАН) в застосунку та на порталі "Дія". Українці будуть бачити, де розташований найближчий до них пункт, зможуть оцінити наявні там умови та залишити свій відгук. Таким чином місцева влада оперативно реагуватиме на скарги й усуватиме всі недоліки", - сказав він.

За його словами, сьогодні в країні вже розгорнута мережа з 13-ти тисяч "пунктів незламності", де люди матимуть світло, тепло, інтернет та зв’язок на критичні та екстрені випадки.

Також прем’єр зазначив, що станом на сьогодні готовність вітчизняної енергетики та комунальної інфраструктури наближається до 100%.

"Деякі громади вже почали включати тепло. В інших населених пунктах воно з’явиться найближчим часом відповідно до погодних умов. Сезон буде складним, ми це розуміємо, ми готуємося до всіх викликів та всіх можливих сценаріїв", - додав він.

Російські обстріли та "пункти незламності"

У листопаді 2022 року, у відповідь не масовані ракетні удари російських окупантів по українських об'єктах критичної інфраструктури, в Україні виникли серйозні проблеми з електро-, тепло- та водопостачанням. Для розв'язання цієї проблеми в Україні розгорнули "пункти незламності" - спеціально облаштовані місця, де можна, зокрема, зігрітися й підзарядити телефон.

Цієї осені та взимку також очікуються масовані обстріли росіянами об'єктів української енергетики.

Вас також можуть зацікавити новини: