Розробники WhatsApp анонсували глобальний запуск каналів.

У WhatsApp додали одну з головних фішок Telegram – з останнім апдейтом в месенджері з'явилися канали. Нова фіча працює в 150 країнах по всьому світу, в тому числі в Україні.

Вже зі старту доступні тисячі каналів від різних компаній, спортивних команд, музикантів та інших знаменитостей, на які можна підписатися, говориться на сайті WhatsApp. Канали при цьому відокремлені від чатів, а особиста інформація адміністраторів і підписників захищена.

На відміну від того ж Telegram, в WhatsApp канали винесені в окрему вкладку, а користувачі можуть шукати найцікавіші з них по фільтрах. Пізніше обіцяють додати ще кілька функцій: просування каналів в каталозі, монетизацію і можливість створювати канали самому.

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Неважко здогадатися, що WhatsApp намагається надолужити відставання від Telegram, де канали з'явилися ще майже 8 років тому, і переманили в цей месенджер чимало нових користувачів. Також WhatsApp пропонує інші можливості Телеграм, такі як шерінг екрана, можливість закріплювати повідомлення в особистих листуваннях, а також відеоповідомлення.

Функція каналів вже з'явилася в апдейті для iOS і Android, але він поширюється поступово – на це може знадобитися кілька діб.

Раніше повідомлялось, що незабаром WhatsApp почне приймати повідомлення не тільки всередині сервісу, але і з інших месенджерів – з Viber, iMessage і Telegram. Таке нововведення обумовлено новим законом ЄС.

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