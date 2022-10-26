Офіційна прем'єра пристрою відбудеться вже завтра, 27 жовтня.

Китайський техногігант Xiaomi проведе свою чергову презентацію 27 жовтня. Там, окрім довгоочікуваної лінійки Redmi Note 12, буде представлений надтонкий ноутбук Xiaomi Book Air 13.

На незвичайну новинку вже почали збирати замовлення в Китаї, тому стали відомі основні характеристики.

Xiaomi Book Air 13 стане найтоншим ноутбуком компанії та одним з найтонших на ринку взагалі. Товщина корпусу складе всього 12 мм при масі близько 1,2 кг. В основі ноутбука лежить або процесор Intel Core i5, або Intel Core i7 12-го покоління, а також 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5 і накопичувач на 512 ГБ.

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Екран характеризується сенсорною OLED-діагоналлю 13.3 дюйма з роздільною здатністю 2880×1800 пікселів, співвідношенням сторін 16:10 і частотою оновлення екрана 60 Гц. Інші характеристики включають Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 та два Thunderbolt. Також у ноутбука буде веб-камера.

Про ціну Xiaomi Book Air 13 поки перевіреної інформації немає, залишилося тільки дочекатися офіційної презентації завтра.

Який смартфон Xiaomi взяти у 2022 році

Раніше УНІАН ділився топом найбільш якісних смартфонів Xiaomi 2022 року на думку редакції Gizchina. Визначали їх на основі камер, продуктивності, батареї, ціни та загального враження від використання.

Звання найкращого флагмана китайського виробника очікувано дісталося Xiaomi 12 Pro. Найкращим середньобюджетним смартфоном визнали Xiaomi 12 Lite, а найкращим бюджетним – Redmi Note 11 Pro+.

Нагадаємо, напередодні Xiaomi поповнила асортимент своїх бездротових навушників вкрай незвичайною моделлю – Bone Conduction. Вони виділяються на тлі конкурентів унікальною технологією передачі звуку, який проходить через кістки черепа, а не по повітрю.

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