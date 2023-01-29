Разом з оновленням смартфони отримали грудневий патч безпеки.

Прошивка MIUI 14 була анонсована у грудні 2022 року. З 2023-го Xiaomi почала активно розсилати оновлення за межами Китаю, і сьогодні апдейт став доступний для моделей Xiaomi 11T і Poco f4.

Обидві версії працюють на базі Android 13 і вимагають для установки близько 3,5 ГБ вільної пам'яті. Разом з оновленням смартфони отримали грудневий патч безпеки, повідомляє портал GSMArena.

Ще раніше стабільну версію MIUI 14 отримали смартфони лінійки Xiaomi 12, MIX Fold 2 і серії Redmi K50. Згодом система вийде для інших пристроїв, а також планшетів серії Xiaomi pad 5 і Redmi pad.

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Детальніше про MIUI 14

Тепер фірмова оболонка "сяомі" займає менше місця в пам'яті та більш енергоефективна, архівує застосунки, якими користувачі рідко користуються і дозволяє видаляти практично будь-яку з попередньо встановлених програм.

Також MIUI 14 отримала нові великі іконки (розмір значків можна змінювати) і віджети, а на головний екран можна вивести цифрового вихованця – це "оживляє" робочий стіл.

Навіщо оновлювати ПО, якщо все і так працює нормально

Оновлення операційної системи Android – важливий процес, який дозволяє виправити безліч проблем в роботі вашого смартфона, а також привносить кращу оптимізацію та нові можливості. Від простої зміни дизайну інтерфейсу до закриття "дірок" у захисті, які можуть сприяти витоку персональних даних користувача.

Як правило, непотрібних оновлень не буває, оскільки кожне з них – це поліпшення чинної версії системи. УНІАН розповідав, як оновити Android до останньої версії.

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