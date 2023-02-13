Гра зайняла відразу чотири місця в щотижневому рейтингу магазину Valve.

Valve регулярно публікує дані про щотижневі продажі в Steam, але без зазначення конкретних цифр. Вона викладає дані про десять проектів, які принесли найбільше доходів за сім днів. В свіжому списку Hogwarts Legacy показала абсолютне домінування.

Рейтинг продажів в Steam з 6 по 12 лютого з'явився на порталі Steam Database, що публікує різну статистику з сервісу. Екшен-RPG у всесвіті "Гаррі Поттера" зайняла відразу чотири позиції. Це стало можливим завдяки різним виданням та попереднім замовленням, які Valve рахує окремо.

На п'ятій позиції розташувався портативний персональний комп'ютер Steam Deck. У попередніх рейтингах пристрій займав перші позиції. У списку також присутні різноманітні хітові ігри, наприклад, зомбі-екшен Dying Light 2 Stay Human. А з новинок в рейтинг також потрапив ремейк Dead Space, про який ми докладно розповіли в огляді.

Відео дня

Десять найбільш прибуткових ігор в Steam з 6 по 12 лютого

Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition;

Hogwarts Legacy;

Hogwarts Legacy (попередні замовлення);

Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition (попередні замовлення);

Steam Deck;

Project Zomboid;

Dead Space;

Destiny 2: Lightfall + Annual Pass;

Dying Light 2 Stay Human;

CS:GO Prime Status Upgrade.

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