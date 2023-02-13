Valve регулярно публікує дані про щотижневі продажі в Steam, але без зазначення конкретних цифр. Вона викладає дані про десять проектів, які принесли найбільше доходів за сім днів. В свіжому списку Hogwarts Legacy показала абсолютне домінування.
Рейтинг продажів в Steam з 6 по 12 лютого з'явився на порталі Steam Database, що публікує різну статистику з сервісу. Екшен-RPG у всесвіті "Гаррі Поттера" зайняла відразу чотири позиції. Це стало можливим завдяки різним виданням та попереднім замовленням, які Valve рахує окремо.
На п'ятій позиції розташувався портативний персональний комп'ютер Steam Deck. У попередніх рейтингах пристрій займав перші позиції. У списку також присутні різноманітні хітові ігри, наприклад, зомбі-екшен Dying Light 2 Stay Human. А з новинок в рейтинг також потрапив ремейк Dead Space, про який ми докладно розповіли в огляді.
Десять найбільш прибуткових ігор в Steam з 6 по 12 лютого
- Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition;
- Hogwarts Legacy;
- Hogwarts Legacy (попередні замовлення);
- Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition (попередні замовлення);
- Steam Deck;
- Project Zomboid;
- Dead Space;
- Destiny 2: Lightfall + Annual Pass;
- Dying Light 2 Stay Human;
- CS:GO Prime Status Upgrade.