Голова ТОДА обговорив можливість співпраці з турецьким ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» щодо будівництва доріг в області

Окрім цього 300 млн грн цього року скерують на ремонт доріг місцевого значення.

Голова ТОДА Степан Барна обговорив можливість співпраці з турецьким ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» щодо будівництва доріг в області.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, Барна повідомив представникам компанії, що в області планується відновлення не тільки стратегічних магістралей Тернопіль – Дубно, Тернопіль – Львів, Тернопіль – Хмельницький, а й будівництво автошляхів у напрямі Чернівців та Івано-Франківська. Окрім цього 300 млн грн цього року скерують на ремонт доріг місцевого значення.

«Наше стратегічне завдання – покращити якість доріг області. Тому ми зацікавленні в активній діловій співпраці з будівельними компаніями, а також у співпраці з вами, яка маємо надію, створить відповідні умови для подальшого українсько-турецького співробітництва», – сказав під час зустрічі Барна.

Він також зауважив, що в області створено комфортні умови для бізнесу.

«За багатьма рейтингами Тернопільщина входить у п’ятірку областей із сприятливим інвестиційним та бізнес-кліматом. Також, за останніми даними рейтингу Regional Doing Business, ми посідаємо 5-те місце щодо легкості започаткування та ведення бізнесу в Україні», – поінформував голова ТОДА.

Довідка УНІАН. ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» — дочірнє підприємство турецького будівельно-підрядного транспортно-торгово-промисловового АТ «Онур Тааххют», що здійснює будівництво і ремонт автошляхів та трамвайних колій в Україні. Підприємство брало участь в будівництві автошляхів Київ-Чоп і Київ-Одеса.

Загалом, турецька компанія «Онур Тааххют» заснована в 1991 році і успішно реалізувала важливі проекти в Хорватії, Україні, Тунісі, Молдові, Омані та Туркменістані, і в деяких з цих країн підтримує успішну діяльність.