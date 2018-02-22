Свою майстерність під час змагань демонструватимуть 32 команди-учасниці, серед яких 18 команд з різних областей України та 6 міжнародних команд.

На Тернопільщині розпочався другий Всеукраїнський зимовий чемпіонат бригад екстреної медичної допомоги «Кременецькі медичні ралі – 2018».

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, свою майстерність під час змагань демонструватимуть 32 команди-учасниці, серед яких 18 команд з різних областей України та 6 міжнародних команд – з Польщі, Литви та Ізраїлю. 4 команди представляють вищі навчальні заклади, 2 – приватні клініки, також є команда госпіталю прикордонників зі Львова та збірна медичних закладів силових структур.

Привітали учасників змагань та побажали їм перемоги заступник голови ТОДА Юрій Юрик, директор Державного закладу «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України» Євген Мороз, начальник управління охорони здоров’я ТОДА Володимир Богайчук, ректор Тернопільського державного медичного університету Михайло Корда.

Минулоріч перемогу у чемпіонаті бригад екстреної медичної допомоги здобула команда Дніпропетровського центру екстреної медичної допомоги, яка сьогодні отримала право підняти державний прапор на честь відкриття змагань.