У Тернополі представники влади та бізнесу у форматі World Cafe обговорили шляхи нарощення інвестицій в економіку області (фото, відео)

Барна відзначив, що сприятливий діловий клімат, створений у Тернопільській області, уже дає можливість для розвитку бізнесу.

У Тернополі експерти, представники влади та бізнесу у форматі «World Cafe» обговорили шляхи нарощення інвестицій в економіку обалсті.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, захід об’єднав не лише владу та бізнес, а й неурядові організації, наукові заклади та регіональне представництво «Ukraine Invest» в Західній Україні. Всі учасники мали можливість висловити свої думки з приводу потенціалу області щодо залучення інвестицій, обговорити унікальні особливості та ресурси регіону, а також внести пропозиції, як збільшити інвестиції в область.

«Тернопільщина – перша і єдина область в Україні, яка провела захід у такому форматі. І це невипадково, адже область перебуває у трійці лідерів щодо створення інвестиційного клімату та максимально сприяє й підтримує бізнес. На Тернопільщині працюють понад 200 підприємств з іноземними інвестиціями, проте загальна сума інвестицій невисока. Мені хотілося б, щоб під час сьогоднішнього спілкування ми напрацювали конкретні пропозиції, за результатами втілення яких змогли би забезпечити зовсім інші, вищі показники», – сказав під час узстрічі гшолова ТОДА Степан Барна.

Принагідно він відзначив, що сприятливий діловий клімат, створений в Тернопільській області, уже дає можливість для розвитку бізнесу.

«Якщо бізнес інвестує в реальний сектор економіки Тернопільської області близько 5 млрд грн, то це говорить про достатньо високий потенціал, який ми ще можемо використати. У цьому напрямі позитивними є кроки, які здійснює Тернопільська обласна державна адміністрація щодо створення центрів підтримки підприємництва у Тернополі, Кременці, Бережанах і в Чорткові. Власне, у нас є досить серйозна перспектива до покращення показників соціально-економічного розвитку нашого краю», – переконаний голова ОДА.