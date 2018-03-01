У Тернополі через повідомлення про замінування філармонії евакуювали понад 200 осіб (фото)

В цей час в приміщенні відбувалися урочистості з нагоди другої річниці створення Держпродспоживслужби Тернопільської області.

У Тернополі через повідомлення про замінування філармонії зірвали урочистості обласного управління Держпродспоживслужби.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомлення про замінування Тернопільської обласної філармонії надійшло до працівників поліції області сьогодні 1 березня о 1046.

На місце події виїхали усі екстренні служби.

В цей час в приміщенні відбувалися урочистості з нагоди другої річниці створення Держпродспоживслужби Тернопільської області. Поліцейські евакуювали понад 200 людей. Вибухотехніки та кінологи обстежили будівлю та прилеглу територію з метою виявлення можливого вибухового пристрою. Інформація про замінування не підтвердилася.

Правоохоронці встановлюють особу додзвонювача. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно ст. 259 ККУ України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху).