На Тернопільщині госпіталізували чоловіка, який, лежачи на дорозі, потрапив під рейсовий автобус

За попередніми даними, водій не помітив потерпілого, оскільки той лежав на проїжджій частині дороги, а траса була погано освітлена.

На Тернопільщині госпіталізували чоловіка, який, лежачи на дорозі, потрапив під рейсовий автобус. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, травми житель села Іванівка 1952 року народження отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди учора 28 лютого. На чоловіка наїхав рейсовий автобус «Тернопіль-Хоростків» марки Volkswagen LT 46. За попередніми даними, водій не помітив потерпілого, оскільки той лежав на проїжджій частині дороги, а траса була погано освітлена. Потерпілого із закритими переломами нижньої третини правого стегна, обох гомілок, а також із загальним переохолодженням госпіталізували до відділення інтенсивної терапії Теребовлянської лікарні. У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Подія внесена в ЄРДР за ст. 286 ч. 1 ККУ (порушення правил ПДР).

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