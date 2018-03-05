Вдень 4 березня невідомий розповів, що біля храму на вулиці Коновальця знаходяться заміновані автівки.

Правоохоронці затримали чоловіка, який повідомив про вибухівку в авто біля храму УПЦ МП у Тернополі.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомлення надійшло у чергову частину місцевої поліції 4 березня о 14.44. Невідомий розповів, що біля храму на вулиці Коновальця знаходяться заміновані автівки.

На місце події виїхали усі екстренні служби. Вибухотехніки та кінологи обстежили припарковані автомобілі та прилеглу до церкви територію. Жодних вибухових пристроїв або вибухонебезпечних речовин експерти не виявили.

Працівники поліції оперативно встановили особу псевдомінера. Ним виявився 46-річний мешканець Хмельницької області, який, за попередніми даними, страждає на розлади психіки. Чоловіка відправили на обстеження до обласної психоневрологічної лікарні.

Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудового розслідування злочинів згідно ст. 259 Кримінального кодексу України.