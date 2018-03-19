За динамікою зростання місцевих бюджетів та самодостатністю ОТГ Тернопільщина посіла друге місце в Україні – Негода

Тернопільщина за цим показником випередила навіть місто Київ.

За динамікою зростання місцевих бюджетів та самодостатністю ОТГ Тернопільщина посіла друге місце в Україні.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, дані успіхи під час виїзного засідання бюджетного комітету ВРУ відзначив перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода.

«Дуже приємно, що останні роки область динамічно розвивається і демонструє позитивні показники соціально-економічного розвитку. Це дозволило Тернопільщині піднятися на 12 сходинок в рейтингу серед всіх областей України», – зауважив Негода.

За його даними, в рейтингу росту місцевих бюджетів та самодостатності громад, Тернопільська область зайняла друге місце в Україні, обійшовши місто Київ.

«Ми сьогодні маємо можливість говорити про розвиток. Ще у 2015 році, коли ми починали реформу децентралізації, виникало багато питань і проблем, але тепер ми бачимо, як об’єднані територіальні громади стають успішними та фінансово спроможними. Недовіра і страхи щодо децентралізації зникають там, де місцеві лідери починають ефективно використовувати усі надані реформою можливості: залучають ресурси, вкладають їх у розвиток громади і несуть відповідальність за свої рішення і дії. І, зокрема, такі громади й таких лідерів ми маємо на Тернопільщині»», – зазначив Негода.