За антипутінські висловлювання Facebook заблокував профіль голови ТОДА Степана Барни (відео)

Пізніше через профіль ТОДА у Facebook Барна закликав закликав усіх висловити свою підтримку українцям, які сьогодні проживають на незаконно анексованому Криму, долучившись до флешмобу #Крим_це_Україна!

За антипутінські висловлювання Facebook заблокував профіль голови Тернопільської ОДА Степана Барни.

Як передає кореспондент УНІАН, Барна з допомогою офіційної сторінки ТОДА перепросив жителів області та активних громадян за те, що не може читати і відповідати на їхні звернення та повідомлення у соцмережі.

Принагідно він закликав усіх висловити свою підтримку українцям, які сьогодні проживають на незаконно анексованому Криму, долучившись до флешмобу #Крим_це_Україна!

«Долучайтеся до нашого флешмобу. Бо для мене Крим – це українська земля, де проживають мої друзі! І жоден чобіт жодного окупанта не здатний буде зробити Крим неукраїнським. І жодні намагання Путіна його у нас не віднімуть», – наголосив Барна.

Організатори флешмобу пропонують бажаючим підтримати українців у Криму робити фото і завантажувати їх у Facebook чи Instagram з хештегом #Крим_це_Україна.