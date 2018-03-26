ТОДА підписала угоду з Світовим конгресом українських молодіжних організацій про реалізацію спільних ініціатив, зокрема, оздоровлення дітей учасників АТО (фото)

Пріоритетом має бути оздоровлення дітей учасників АТО, сприяння в розвитку економічного, соціально-культурного та освітнього співробітництва.

Тернопільська облдержадміністрація підписала угоду з Світовим конгресом українських молодіжних організацій про реалізацію спільних ініціатив.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ТОДА, угоди про співпрацю між Тернопільською обласною державною адміністрацією, Тернопільською обласною радою та Світовим конгресом українських молодіжних організацій передбачає реалізацію спільних молодіжних ініціатив між Тернопільською областю та СКУМО. При цьому передбачено, що пріоритетом має бути оздоровлення дітей учасників АТО, сприяння в розвитку економічного, соціально-культурного та освітнього співробітництва.

«Хочу подякувати кожному представникові українських діаспор з 13 країн світу, котрі сьогодні перебувають на Тернопільщині, за підтримку України у світі, за те, що маєте чітку позицію щодо війни з Росією, за те, що підтримуєте нашу молодь, допомагаєте і сприяєте в оздоровленні наших солдат. Для нас діаспора була, є і буде не тільки елементом національної та духовної спорідненості. Для нас діаспора також є елементом державної політики та відстоювання національних інтересів. Адже сьогодні ми як ніколи відчуваємо підтримку з боку Президента України Петра Порошенка, Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, а також більшості депутатів у Парламенті, котрі схиляються щодо необхідності розвитку співпраці з діаспорою», – сказав під час підписання угоди голова ТОДА Степан Барна.

Він також додав, що область й надалі зацікавлена в тому, щоб через українську діаспору можна було отримати комунікацію з бізнесом.

«Сьогодні ми прагнемо до того, щоб представники українства, котрі виїхали за кордон мали можливість, а ми як органи державної влади готові активно в цьому сприяли, поверталися додому та вкладали кошти у розвиток економіки нашої держави. Тому, сподіваюся, що ми й надалі будемо активно співпрацювати, адже серце української діаспори знаходиться у Тернопільській області. І це серце вболіває за вас, підтримує і чекає на реалізацію усіх спільних проектів і заходів», – сказав Барна.