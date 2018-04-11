Голова Тернопільської ОДА у 2017 році задекларував дохід в майже 750 тисяч гривень

Майже 2/3 суми доходу становлять кошти від проданого авто.

Голова Тернопільської ОДА у 2017 році задекларував дохід в 747,056 тис. грн

Дохід голови Тернопільської облдержадміністрації Степана Барни у 2017 році склав 747,056 тис. грн проти 178,495 тис. грн в 2016 році. Майже 2/3 суми доходу становлять кошти від проданого авто.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це йдеться в оприлюдненій ним декларації.

У документі зазначено, що заробітної плати у 2017 році Барна отримав 251,181 тис. грн, 3,695 тис. грн склали проценти, 180 грн – виплати, які здійснюють професійні спілки своїм членам. Крім того як дохід від відчуження рухомого майна Барна вказав у декларації суму в 492 тис. грн. Очевидно, мова йде про авто Skoda Super Classik 2007 р. в., яке торік значилось в декларації.

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Дружина Барни отримала дохід у 64,348 тис. грн, зокрема 60,987 тис. грн зарплати та 3,361 тис. грн процентів.

Згідно з декларацією, у власності Барни є земельна ділянка площею 11,7 тис. кв м.

У власності дружини – квартира у Тернополі площею 91,9 кв. м.

З наявних у нього транспортних засобів голова ОДА задекларував лише Daewoo Lanos 2005 р. в.

У банках голова області тримає 9,466 тис. грн, 635 євро та 2,371 тис. доларів. Готівкою Барна зберігає 590 тис. грн, 17,5 тис. доларів та 15 тис. євро.

У дружини Барни на банківському рахунку – 2,805 тис. доларів, готівки – 5,5 тис. доларів.

125 тис. грн склав внесок дружини Барни до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ.

Дружина Барни є власником 25% акції у ПП «Фірма «ФАМА».