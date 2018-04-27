На Тернопільщині Subaru зіткнулась із ЗІЛом, водій легкового авто загинув (фото)

Слідчі встановлюють причини аварії, а також взяли взірці крові для перевірки на вміст алкоголю учасників ДТП.

Водій Subaru вилетів на зустрічну смугу та зіткнувся із вантажівкою.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, порушення правил дорожнього руху завершилися летально для 42-річного жителя Теребовлі. Травми чоловіка виявилися несумісними із життям, він помер в реанімаційному відділенні.

За попередньою інформацією, аварія трапилася 26 квітня о 17:55 на автодорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече. Водій автомобіля Subaru виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із вантажівкою марки ЗІЛ.

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В результаті удару із політравмою, закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, тупою травмою живота та переломом ребер чоловіка бригада швидкої госпіталізувала у реанімацію Теребовлянської лікарні. Врятувати життя потерпілому медикам не вдалося.

Слідчі встановлюють причини аварії, а також взяли взірці крові для перевірки на вміст алкоголю учасників ДТП. Подія внесена в ЄРДР за статтею 286 частина 2 ККУ. Триває слідство.