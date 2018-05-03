На Тернопільщині 24-25 травня відбудеться Міжнародний інвестиційний форум «Тернопільщина INVEST-2018» (відео)

Головними темами дискусій стануть енергоефективність та впровадження відновлювальних джерел енергії, агропромисловий комплекс, туризм, інструменти підтримки малого та середнього підприємництва тощо.

На Тернопільщині 24-25 травня відбудеться Міжнародний інвестиційний форум «Тернопільщина INVEST-2018».

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, завдяки заходу влада області залучення до співпраці з Тернопільщиною нових українських та іноземних партнерів.

«Даний захід покликаний широко представити потенціал Тернопілля для залучення капіталовкладень. Водночас, на форумі будуть представлені найбільш успішні інвест-проекти, які вже реалізовані на теренах краю. Заплановано також урочисте підписання Меморандумів та інших документів про співпрацю та партнерство. А під час спеціалізованих секцій та дискусій буде можливість обговорити інструменти та механізми, які стимулюють розвиток економіки, покращують бізнес-клімат та сприяють налагодженню партнерства», – поінформував голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

Під час панельних дискусій головними темами стануть енергоефективність та впровадження відновлювальних джерел енергії, агропромисловий комплекс – успішні проекти та нові інвестиційні можливості, туризм – перспективи розвитку, інструменти підтримки малого та середнього підприємництва, Тернопіль інвестиційний.

«Для нас дуже важливо, щоб кожен з представників бізнесу – чи то українського, чи то іноземного –мав можливість себе реалізувати саме в Тернопільській області. Головні напрямки – це економіка, сільське господарство, туризм і відновлювальна енергетика. Гадаю, що в цих напрямках ми можемо знайти порозуміння, абсолютну підтримку з боку валади та з боку представників українського та іноземного бізнесу. Сподіваємося, що цей форум буде достатньо цікавим для реалізації інвестиційних ідей та власного бізнесу», – зазначив Барна.