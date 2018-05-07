Внаслідок необережності під час куріння поблизу розчинника на чоловікові загорівся одяг.

На Тернопільщині з опіками госпіталізували чоловіка, який підпалив себе з необережності.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, нещасний випадок стався 5 травня в селі Дзвиняч Заліщицького району на території приватного домогосподарства.

Внаслідок необережності під час куріння поблизу розчинника на чоловікові загорівся одяг. Потерпілий 1955 року народження отримав термічні опіки I, II та III ступеня верхніх і нижніх кінцівок, спини, сідниць, волосистої частини голови та був госпіталізований в Заліщицьку центральну районну клінічну лікарню.

Пожежно-рятувальні підрозділи на місце події не залучались.