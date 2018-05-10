У Тернополі з початку року з вини водіїв таксі сталося 13 ДТП

На щастя, в даних аваріях ніхто не постраждав.

У Тернополі з початку року з вини водіїв ліцензованого транспорту сталося 21 ДТП.

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, в даних аваріях ніхто не постраждав.

Для прикладу торік за аналогічний період патрульні зафіксували 15 ДТП за участю рейсових автобусів, маршруток та таксі, з них 4 – з постраждалими, тоді було травмовано 5 осіб.

Цього року водії таксі спричинили вже 13 ДТП, постраждалих немає.

Під час зустрічі з керівниками місцевих служб таксі начальник патрульної поліції Тернополя Богдан Шевчук закликав їх скрупульозніше ставитися до підбору кадрів, оскільки поліцейські систематично виявляють водіїв таксі у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

«Нерідко водії таксі мають кримінальне минуле. На волі вони не полишають старих звичок. Нещодавно патрульні на гарячому затримали водія і пасажира таксі, яких підозрюють у викраденні каналізаційних решіток», – зауважив Шевчук.