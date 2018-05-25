На Тернопільщині у січні-квітні товарообіг зріс на 36,3% до 270,3 мільйонів доларів США

Зовнішньоекономічні операції проводились з торговельними партнерами із 69 країн світу.

На Тернопільщині у січні-квітні товарообіг зріс на 36,3% до 270,3 млн дол. США.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, 137,3 млн дол. США склав імпорт, 133 млн дол. США – експорт.

Основними товарами, що експортувалися, було електроустаткування (кабельні модулі електромереж автомобілів як продукти переробки на митній території тощо) – майже 46,8% від загальної частки експортованих товарів, м'ясо яловичини – 9,9%, цукор, меляса із цукрового буряку – 5,4%, освітлювальні прилади (частини світильників) – 4,6%, продукти переробки овочів, плодів (сік яблучний) – 4,2%, інші товари – 29,1%.

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Основні імпортні товари: електроустаткування (проводи та арматура ізольовані, радіотехнічні пристрої тощо) – 33% від загальної частки імпортованих товарів, механічне обладнання – 13,3%, транспортні засоби – 12,5%, полімерні матеріали (сировина для виробництва поролону, вироби з пластмаси) – 9,1%, риба – 4,8%, інші товари – 27,3%.

Зовнішньоекономічні операції проводились з торговельними партнерами із 69 країн світу. Найактивніша торгівля відбувалася, традиційно, із Польщею (52,8% від усього товарообігу), також із Швейцарією, Німеччиною, Великобританією та Білоруссю.