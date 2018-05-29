Правоохоронці викрили мережу цехів, де виготовляли фальсифікований алкоголь, вилучено продукції та обладнання на 3,3 млн грн
Правоохоронці викрили мережу цехів, де виготовляли фальсифікований алкоголь, вилучено продукції та обладнання на 3,3 млн грн.
Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, припинено діяльність підпільного цеху, де виготовлено фальсифікат на 3 млн грн, в результаті спільної спецоперації працівників Державної фіскальної служби в області, Департаменту внутрішньої безпеки, Управління захисту економіки Національної поліції за процесуального керівництва прокуратури Тернопільської області припинено діяльність злочинної групи, що займалась незаконним виготовленням та збутом підакцизних товарів з підробленими марками акцизного податку у Західному регіоні держави.
У результаті санкціонованих обшуків на території Тернопільської, Львівської і Закарпатської областей вилучено велику партію фальсифікату. За попередніми підрахунками, вилучено близько 5,2 тис. л горілки та коньяку, 1,2 тис. л спирту. Окрім цього вилучено обладнання та три автомобілі.
Загальна вартість вилученого обладнання та товарно-матеріальних цінностей становить 3,3 млн грн.
Прокуратурою Тернопільської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч.1 ст.199 (зберігання з метою використання, перепродажу товарів, підроблених марок акцизного податку), ч.1 ст.204 КК України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв).