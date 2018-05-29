За попередніми підрахунками, вилучено близько 5,2 тис. л горілки та коньяку, 1,2 тис. л спирту. Окрім цього вилучено обладнання та три автомобілі.

Правоохоронці викрили мережу цехів, де виготовляли фальсифікований алкоголь, вилучено продукції та обладнання на 3,3 млн грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, припинено діяльність підпільного цеху, де виготовлено фальсифікат на 3 млн грн, в результаті спільної спецоперації працівників Державної фіскальної служби в області, Департаменту внутрішньої безпеки, Управління захисту економіки Національної поліції за процесуального керівництва прокуратури Тернопільської області припинено діяльність злочинної групи, що займалась незаконним виготовленням та збутом підакцизних товарів з підробленими марками акцизного податку у Західному регіоні держави.

У результаті санкціонованих обшуків на території Тернопільської, Львівської і Закарпатської областей вилучено велику партію фальсифікату. За попередніми підрахунками, вилучено близько 5,2 тис. л горілки та коньяку, 1,2 тис. л спирту. Окрім цього вилучено обладнання та три автомобілі.

Загальна вартість вилученого обладнання та товарно-матеріальних цінностей становить 3,3 млн грн.

Прокуратурою Тернопільської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч.1 ст.199 (зберігання з метою використання, перепродажу товарів, підроблених марок акцизного податку), ч.1 ст.204 КК України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв).