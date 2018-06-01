На Тернопільщині завершився весняний призов

Районними військовими комісаріатами області було призвано більше 400 осіб

Планове завдання по області виконане на 100%.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільського обласного військового комісаріату, до війська цієї весни направлено служити понад 400 жителів області. Основна кількість юнаків відправилися до навчальних центрів Збройних Сил України на Львівщину, Київщину та Чернігівщину для отримання первинної військово-облікової спеціальності.

Як повідомив начальник відділу комплектування і призову – заступник військового комісара Тернопільського облвійськкомату підполковник Петро Сирко, строковики проходитимуть військову службу фактично у всіх регіонах України, за виключенням району проведення операції об’єднаний сил.

“Під час проведення весняної призовної кампанії, впродовж квітня-травня поточного року на строкову військову службу були призвані громадяни України чоловічої статі 1991-1998 років народження, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і котрі не мають права на відстрочку від призову на строкову військову службу”, – зазначив підполковник Петро Сирко.

За словами офіцера, районними військовими комісаріатами області було призвано більше 400 осіб, у тому числі до Збройних Сил України – близько 250, Національної гвардії України – близько 100, Держприкордон служби та Державної спеціальної служби транспорту – трохи менше 100 юнаків.

“Планове завдання, визначене Генеральним штабом Збройних Сил України, військкоматами області виконано на 100 %. Призов проведено та організовано відповідно до чинного законодавства України”, – повідомив підполковник Петро Сирко.