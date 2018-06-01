Тернопільські школярі вибороли три бронзи на чемпіонаті Європи з боксу

Тернополяни привезли три бронзових нагороди із чемпіонату Європи з боксу серед школярів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, 320 спортсменів із 27 країн стали учасниками чемпіонату Європи з боксу серед школярів, який днями завершився у місті Албена (Болгарія). У складі збірної України на цих змаганнях виступали і тернополяни - вихованці відділення боксу КЗ ДЮСШ з греко-римської боротьби. В результаті наші спортсмени здобули три бронзові медалі.

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Відтак, Каріне Айрапетян була третьою у ваговій категорії 70 кг серед дівчат, Вадим Максимович посів третє місце у ваговій категорії 72 кг, а Максим Кармаліта – у ваговій категорії 43 кг серед хлопців. Готувала спортсменів до змагань бригада тренерів у складі: Руслан Фірман, Григорій Шмігель, Роман Діткун та Володимир Шнуровський.

Загалом українська збірна здобула на чемпіонаті Європи з боксу серед школярів 19 нагород, серед яких 5 срібних та 14 бронзових медалей.