Тернопільська міська рада запровадила премії для випускників, які під час ЗНО наберуть максимальні  200 балів

Згідно з рішенням, хто здав лише один предмет на 200 балів отримає 2 тис. грн, за 400 балів – 5 тис. грн, за 600 балів – 10 тис. грн.

Тернопільська міська рада запровадила премії для випускників, які здадуть ЗНО на 200 балів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, відповідні зміни зміни у положення «Про іменні стипендії Тернопільської міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей міста Тернополя» внесли сьогодні депутати на черговому засіданні сесії.

Зокрема, цим положенням передбачається виплата грошової нагороди випускникам закладів загальної та середньої освіти міста Тернополя за високі досягнення в навчанні за результатами ЗНО.

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Згідно з рішенням, хто здав лише один предмет на 200 балів отримає 2 тис. грн, за 400 балів – 5 тис. грн, за 600 балів – 10 тис. грн.

Премія буде одноразовою.

Водночас за високі результати ЗНО з базової дисципліни стипендією міської ради будуть нагороджені випускники, які залишилися здобувати вищу освіту в Тернополі. Для таких тернополян щомісячно буде виплачуватися стипендія у розмірі 1 тис. грн.