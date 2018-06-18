На Тернопільщині від отруєння хімікатами загинули корови (відео)

20:11, 18 червня 2018
Тернопіль
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Ілюстрація / REUTERS

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Дві корови померли на місці, ще майже сорок тварин ледь вдалось врятувати, йдеться у сюжеті ТСН. У тому, що сталося, селяни винуватять місцеве аграрне підприємство, і вимагають компенсації. 

Морди у корів були у крові і піні, худоба конала прямо на очах у людей, що збіглися на пасовище.

Агропідприємство провину визнало, замість загиблих тварин, людям віддали корів з підприємства. Там кажуть, що тім хто звернувся до підприємтсва - надано компенсацію, і тим хто ще звернеться також все компенсують

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Теги: #отруєння#Тернопільщина#корови