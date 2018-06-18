На Тернопільщині від отруєння хімікатами загинули корови (відео)

Працівники місцевого агропідприємства розкидали на полі мінеральні добрива, через що отруїлася череда корів. Дві тварини вже загинули.

У селі Підлісному на Тернопільщині череда корів наїлася мінеральних добрив, розкиданих на пасовищі.

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Дві корови померли на місці, ще майже сорок тварин ледь вдалось врятувати, йдеться у сюжеті ТСН. У тому, що сталося, селяни винуватять місцеве аграрне підприємство, і вимагають компенсації.

Морди у корів були у крові і піні, худоба конала прямо на очах у людей, що збіглися на пасовище.

Агропідприємство провину визнало, замість загиблих тварин, людям віддали корів з підприємства. Там кажуть, що тім хто звернувся до підприємтсва - надано компенсацію, і тим хто ще звернеться також все компенсують