На Тернопільщині від отруєння хімікатами загинули корови (відео)
20:11, 18 червня 2018Тернопіль
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Працівники місцевого агропідприємства розкидали на полі мінеральні добрива, через що отруїлася череда корів. Дві тварини вже загинули.
Ілюстрація / REUTERS
У селі Підлісному на Тернопільщині череда корів наїлася мінеральних добрив, розкиданих на пасовищі.
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Дві корови померли на місці, ще майже сорок тварин ледь вдалось врятувати, йдеться у сюжеті ТСН. У тому, що сталося, селяни винуватять місцеве аграрне підприємство, і вимагають компенсації.
Морди у корів були у крові і піні, худоба конала прямо на очах у людей, що збіглися на пасовище.
Агропідприємство провину визнало, замість загиблих тварин, людям віддали корів з підприємства. Там кажуть, що тім хто звернувся до підприємтсва - надано компенсацію, і тим хто ще звернеться також все компенсують
На Тернопільщині від отруєння хімікатами загинули корови
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