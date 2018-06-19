58-річний житель Тернопільщини, який став інвалідом в АТО, отримав сертифікат на 628 тис. грн на придбання житла.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, капітану Гіясуддіну Шіхмагомедову сертифікат під час військово-історичного фестивалю «Чортківська офензива» вручив очільник Тернопільщини Степан Барна який є інвалідом війни ІІ групи.

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«Це чоловік, який народився в Республіці Дагестан, не чекав, коли його мобілізують, а за волею і покликом пішов героїчно захищати нашу землю від російського окупанта, за що йому безмежна вдячність та пошана», – наголосив Барна, вручаючи сертифікат на отримання коштів.

Шіхмагомедов пішов в АТО добровольцем у 55-ть років. Керував взводом 56-ої мото-піхотної бригади, через місяць його призначили командиром роти. Воював на Маріупольському напряму Донецької області.

У 2015 році Гіясуддін Абдулмаксимович отримав контузію. Довго лікувався і був комісований. У березні 2016-го отримав ІІ групу інвалідності.

Зараз проживає у селі Великі Чорнокінці Чортківського району.

Загалом за два минулих роки у Тернопільській області виплачено компенсацію у розмірі понад 14 млн. грн. на придбання житла 21 особі з числа інвалідів війни І-ІІ групи та членів сімей загиблих внаслідок дій на східному фронті.

Цього ж року для виплати компенсації на придбання житла 8 особам передбачено ще 6,3 млн. грн.