На Тернопільщині відкрили першу в Україні сільську шкільну автоматизовану обсерваторію, облаштовану за понад 1 млн грн (фото)

Завдяки обсерваторії в учнів школи з’явилися нові можливості для дослідження небесних тіл, розвитку науки та покращення знань з астрономії і фізики.

На Тернопільщині відкрили першу в Україні сільську шкільну автоматизовану обсерваторію.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відкрили її у Лозівській школі Байковецької ОТГ за кошти громади та Сполучених Штатів Америки за участі посла США в Україні Марі Йованович, голови ТОДА Степана Барни, голови облради Віктора Овчарука, голови громади Анатолія Кулика та жителів села.

Завдяки обсерваторії в учнів школи з’явилися нові можливості для дослідження небесних тіл, розвитку науки та покращення знань з астрономії і фізики. Представники громади та гості зможуть проводити науково-дослідні роботи, долучатися до роботи обсерваторії віддалено через сайт.

За словами Йованович, відкрита обсерваторія стала демонстрацією результату партнерства між Сполученими Штатами Америки та України. Завдяки розвитку реформи децентралізації ОТГ отримали нові можливості, а їхні бюджети збільшилися, що дозволяє реалізувати подібні проекти.

«Я була дуже здивована, адже не думала, що приїхавши сюди у невеличку громаду, побачу обсерваторію. Але це дуже важливо, що люди приймають самостійно рішення, йдуть за тими захопленнями й інтересами, які у них є. Студенти та учні мають позитивний приклад того, що якщо ти дуже чогось хочеш і дійсно прагнеш, то зможеш це зробити», – зазначила посол США.

На важливості децентралізації та розвитку громади, її потенціалу акцентував і голова Тернопільської ОДА.

За словами Барни, у порівнянні з 2015 роком бюджет Байковецької громади зріс вдесятеро. Зараз він становить 67,6 млн грн, а до цього – 6 млн грн.

«За два роки ми встигли багато зробити, адже самі вирішуємо, куди вкладати кошти. Не даремно, коли почався відбір громад за проектом «Dobre», ми одні із перших виграли конкурс. Ця співпраця вже дала чудові плоди, один з яких – відкриття обсерваторії. На її облаштування з проекту «Dobre» було виділено 260 тис. грн, 800 тис. грн – кошти з бюджету Байковецької ОТГ», – повідомив Кулик.