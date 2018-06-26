На Тернопільщині затримали 19-річного юнака, який викрав автомобіль у свого знайомого

Затриманий розповів, що йому дуже потрібно було поїхати до Теребовлі до своїх друзів.

На Тернопільщині затримали 19-річного юнака, який викрав автомобіль.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до поліцейських із заявою про незаконне заволодіння автотранспортом звернувся житель Підгайців і повідомив, що вночі у нього з подвір’я вкрали автомобіль Опель Аскона, який він залишив незамкненим.

Оперативними заходами правоохоронці встановили особу крадія. Ним виявився знайомий потерпілого. 19-річний житель села Білокриниця розповів, що йому дуже потрібно було поїхати до Теребовлі до своїх друзів.

Для цього вирішив скористатися автівкою знайомого, не попередивши останнього про це. До місця призначення зловмисник так і не доїхав – машина дорогою зламалася. Розшукали його поліцейські разом з краденим транспортним засобом на в’їзді в Теребовлянський район.

Щодо нього відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом).