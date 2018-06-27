Загалом в обласному бюджеті в поточному році передбачено 6,3 млн грн на придбання житла 8 особам.

Ще чотири сім’ї військовослужбовців з Тернопільщини отримали сертифікати на придбання житла.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, сьогодні, сертифікати вручив голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

«Підтримка учасників операції об’єднаних сил, а також їх родин залишається й надалі вагомим аргументом у нашій діяльності. 94-ри солдати з Тернопільщини віддали свої життя на передовій. І тому наш обов’язок, щоб їхні родини, а також усі бійці, які причетні до захисту територіальної цілісності нашої держави, отримували максимальну підтримку з боку районних державних адміністрацій, управлінь соціального захисту населення та інших структурних підрозділів органів державної влади», – наголосив Барна під час спілкування з рідними бійців, які приїхали з різних куточків області отримати сертифікати.

Він додав, що протягом 2016-2017 років виплачено компенсацію на суму понад 14 млн. грн. на придбання житла 21 особі. У поточному році передбачено 6,3 млн. грн. на придбання житла 8 особам.

«Особливої уваги заслуговують військовослужбовці, які були поранені та отримали І-ІІ групу інвалідності. Вони втратили можливість виконувати свій бойовий обов’язок, але багато зусиль доклали для того, щоб Україна була близькою до перемоги. Тому держава їх також підтримує. І я сподіваюся, що ця підтримка буде вагомим доказом для тих, хто хоче іти служити в Збройні сили України», – зазначив Барна.

Сьогодні ж сертифікати на придбання житла надали 42-річному бійцю Михайлу Балуку із Гусятинського району (сертифікат вручили його мамі, оскіль сам боєць не зміг приїхати через хворобу), 30-річному бійцю Руслану Гетьману із Борщова, 20-річному військовослужбовцю Юрію Париуо із Заліщицького району (сертифікат вручили його сестрі, оскільки військовий зараз перебуває на лікуванні у Львівському госпіталі), дружині загиблого бійця 23-річного Дмитра Момотюка із Кременецького району, який загинув у серпні 2014 року у бою поблизу Іловайська Донецької області

Як повідомляв УНІАН, у червні Барна, перебуваючи у Чорткові, вручив сертифікат на покращення житлових умов у розмірі понад 628 тис. грн 58-річному капітану Гіясуддіну Шіхмагомедову, який є інвалідом війни ІІ групи.