На Тернопільщині у Зарваниці відбулася Всеукраїнська проща в Марійському духовному центрі (фото, відео)

Президент України Петро Порошенко під час свого виступу висловив переконання, що молитви людей про мир в Україні будуть почуті.

У Тернопільській області відбулася Всеукраїнська проща в Марійському духовному центрі у Зарваниці.

Як передає кореспондент УНІАН, окрім тисяч паломників участь у ній взяли Президент України Петро Порошенко, керівники області.

Традиційно біля каплиці Матері Божої відбулося архиєрейське богослужіння, яке провів Глава УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук. Він згадав, що цьогорічна проща присвячена 1030-літтю хрещення Русі-України та молитві за мир.

«Сьогодні ми в своїх молитвах маємо згадувати усіх політв’язнів, які не здаються і продовжують боротися там, в неволі. Молимося за них. А також за мільйони синів і дочок, які змушені виїжджати за кордон, щоб прогодувати свої родини. Молимося за наші родини. Молимося за Донбас. За наших воїнів-героїв та за те, щоб настав мир в Україні», – звернувся до паломників Шевчук під час проповіді.

Порошенко під час свого виступу висловив переконання, що молитви людей про мир в Україні будуть почуті.

«Я, православний українець, почуваюся тут, серед вас, надзвичайно затишно. Бо ми з вами молимося за мир. Ми з вами молимося за Україну. І я впевнений і переконаний – Господь почує нашу молитву. Я, як Верховний Головнокомандувач, хочу принагідно подякувати і українським військовим, і військовим капеланам, і матерям та дружинам загиблих, які сьогодні з нами спільно молилися. Хочу підтримати людей, які залишилися на окупованих територіях, переселенців. На передовій поруч із військовими, ще раз наголошую, стоять священики-капелани, які надають нашим героїчним воїнам духовну підтримку, які моляться за нашу перемогу і мир на рідній землі», – сказав Президент.

Голова ТОДА Сетпан Барна відзначив неповторну атмосферу, яка завжди панує під час прощ у Зарваниці.

«Такі моменти є дуже цінними, бо віра нас сьогодні об’єднує та дозволяє рухатися далі. І тільки з міцною вірою та Божою поміччю ми сильні та незламні духом. Переконуюся у цьому щоразу, коли приїжджаю до Зарваниці», – сказав голова ТОДА.