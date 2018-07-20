Барна закликав керівників РДА та органів місцевого самоврядування зосередитись на боротьбі з тіньовими процесами в економіці області (відео).

Голова ТОДА висловив переконання, що усі мають бути зацікавлені у легалізації та детінізації.

Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна закликав керівників РДА, ОТГ, голів міст та сільрад зосередитись над роботою з покращення показників соціально-економічного розвитку області та боротьбі з тіньовими процесами.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ТОДА, таке завданні він дав під час кущової наради у Бережанах. Барна наголосив на важливості вживання заходів щодо припинення продажу неліцензованих алкогольних напоїв, адже через несплачений акцизний податок втрачають місцеві бюджети, окрім цього це створює передумови для припинення роботи алкогольних підприємств і спиртзаводів.

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Ще одним джерелом наповнення місцевих бюджетів, підкреслив очільник області, є сплата оренди за користування землею.

«ПДФО від оренди паю має надходити туди, де знаходиться земля, а не за місцем реєстрації підприємства. Потрібно підняти плату за користування паями, аби збільшити надходження до місцевих бюджетів. Також додаткові можливості з’являються завдяки передачі земель поза межами населених пунктів у власність громади», – зазначив Барна.

Він висловив переконання, що усі мають бути зацікавлені у легалізації та детінізації.

«Якщо не приймати конкретні міри, то це суттєво відіб’ється на наповненні бюджетів. Ми маємо розуміти, що ключовою умовою створення доданої вартості, а також розширення можливостей наповнення бюджетів і найважливіше – зайнятості людей в області, є питання власних доходів і створення робочих місць», – підкреслив Барна.

Водночас він зазначив, що реформа децентралізації відкриває безліч можливостей для розвитку громад, покращення інфраструктури та залучення альтернативних джерел доходів.

«Цього року Державний фонд регіонального розвитку склав 194 млн. грн., які будуть спрямовані на реалізацію проектів в області. Ще 64 млн. грн. – кошти, виділені завдяки співфінансуванню. Також завдяки старанням народних депутатів від Тернопільщини: Тараса Юрика, Миколи Люшняка, Олега Барни, Романа Заставного, Ігоря Побера Тернопільщина отримала близько 56 мільйонів гривень за рахунок коштів соцеконому. Тому громади сьогодні, як ніколи, відчувають себе комфортно», – сказав голова ОДА.

Принагідно він констатував, що Тернопільська область суттєво збільшила суму капітальних вкладень. «Ми мали достатньо скромні показники у розрізі прямих іноземних інвестицій за останні 25 років, а це приблизно 42 млн дол. Проте, підсумки минулого року демонструють позитивну динаміку. Зокрема, майже 7,1 млрд грн – капітальні вкладення в реальний сектор економіки з боку бізнесу Тернопільської області. Це хороший стимул для подальшої роботи. У нас позитивна динаміка щодо зростання надходжень у дорожній фонд. Децентралізація, яка відбувається сьогодні в державі, дає можливості звернути увагу не тільки на державні дороги, на які цього року спрямовано майже 1,5 млрд грн, а й на багато інших доріг. Невдовзі розпочнуться тендерні процедури, після яких, у розрізі кожного району, реалізовуватимуть проекти, що спрямовані на поточний і середній ремонт доріг», – поінформував голова ОДА.

Під час наради Барна також наголосив на важливості втілення медичної реформи та створенні комфортних умов для надання якісних медичних послуг у сільських амбулаторіях, яких в області буде 18.