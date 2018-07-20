На Тернопільщині викрили чоловіка, який нелегально торгував пальним з перевізної АЗС (фото)

Пальне чоловік наливав з бочки та інших ємностей покупцям в каністри чи прямо в бак автомобіля.

На Тернопільщині викрили чоловіка, який нелегально торгував пальним з перевізної АЗС

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, міні-заправку, не маючи ні свідоцтва підприємця, ні ліцензії на здійснення торгівлі пальним, організував 56-річний збаражчанин. Функціонувала вона на базі пікапу із закритим причепом. Пальне чоловік наливав з бочки та інших ємностей покупцям в каністри чи прямо в бак автомобіля. Ціни пропонував нижчі, ніж на легальних заправних станціях, тому мав постійних покупців.

Торгував він дизельним пальним, бензином, мастилом.

Поліцейські вилучили автомобіль і решту обладнання з допомогою якого здійснювалася торгівля пальним. Щодо порушника складено адміністративний протокол за статтею 164 КУАП (Порушення порядку провадження господарської діяльності).