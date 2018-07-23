У Тернополі зіткнулися дві BMW - неповнолітня дівчина в лікарні (фото)

За попередніми даними, у дівчини закритий перелом правої стегнової кістки

У Тернополі внаслідок зіткнення двох BMW з переломом ноги госпіталізовано неповнолітню дівчину.

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції, на вул. 15 Квітня зіткнулися BMW 320 D та BMW Х5.

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За попередніми даними, 20-річний водій BMW 320 D порушив правила дорожнього руху та виїхав на смугу зустрічного руху. Він та 17-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження. Його та 49-річного водія BMW Х5 після надання меддопомоги відпустили з лікарні. Неповнолітню дівчину шпиталізували. За попередніми даними, у неї закритий перелом правої стегнової кістки.

Правоохоронці закликають водіїв, які були очевидцями аварії та мають запис з відеореєстраторів і можуть допомогти встановити усі обставини ДТП, телефонувати на гарячу лінію 102 або за номером (097) 000-73-86.