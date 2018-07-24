У Тернополі чоловік посеред вулиці погрожував ножем жінці з дитиною (фото)

Затриманий – 35-річний уродженець Львова, раніше судимий за крадіжки, грабіж та розбій.

У Тернополі затримали чоловіка, який посеред вулиці погрожував ножем жінці з дитиною.

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції, про інцидент на вул. Шептицького патрульним повідомили очевидці учора близько 15 год.

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Прибувши на місце події, патрульні побачили натовп людей, які оточили чоловіка. За словами свідків, невідомий під час скандалу на ґрунті ревнощів вихопив ножа і погрожував ним жінці з 7-річною дитиною.

Правоохоронці попросили чоловіка показати вміст кишень, в одній з них виявили схований ніж.

Патрульні викликали слідчо-оперативну групу. У відділку встановили, що затриманий – 35-річний уродженець Львова, раніше судимий за крадіжки, грабіж та розбій.