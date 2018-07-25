Армреслери з Тернопільщини здобули чотири перемоги на міжнародному турнірі

Цього року боротьба проходила у шести вагових категоріях серед чоловіків та однієї категорії серед жінок.

Армреслери з Тернопільщини Андрій Пушкар, Сергій Точинський, Олег Петренко та Ігор Пасєка здобули три перемоги на міжнародному турнірі «LVIV OPEN CUP 2018».

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Як повідомили УНІАН в обласному управлінні фізичної культури та спорту, загалом в змаганнях брали участь 130 спортсменів з 24 міст України та гості з Білорусії і Польщі. Проходив турнір на арені Львівського нічного клубу «Малевич».

Цього року боротьба проходила у шести вагових категоріях серед чоловіків та однієї категорії серед жінок. Також новинкою змагань стала боротьба серед юнаків (2000 р.н. та молодших).

На праву руку у категорії +95 кг проводились змагання в абсолютній категорії, у яких взяли участь найсильніші спортсмени. Переможцем тут став абсолютний чемпіон світу в суперважкій категорії, тренер-викладач Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, заслужений майстер спорту України Андрій Пушкар. Він переміг Петра Маргарінта з Одеси і посів перше місце, завоювавши головний Кубок турніру.

Успішно виступили на змаганнях у Львові і підопічні Пушкаря з Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту. Так, у ваговій категорії 70 кг на праву руку перше місце здобув Сергій Точинський. У ваговій категорії 86 кг на ліву руку переміг Олег Петренко, друге місце посів Ігор Пасєка. На праву руку, навпаки - перше місце виборов Ігор Пасєка, а друге - Олег Петренко.