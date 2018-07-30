У Тернополі з нагоди 1030-річчя Хрещення Русі-України відбулася хресна хода (фото)

Під час виступу голова ТОДА Степан Барна висловив переконання, що створення єдиної української помісної церкви, відродження армії та патріотичної свідомості українського народу забезпечить стабільний і прогресивний розвиток держави.

У Тернополі з нагоди 1030-річчя Хрещення Русі-України відбулася хресна хода.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, учора жителі області, представники громадських об’єднань та місцевої влади, військовослужбовці і духовенство пройшли центром міста від Театрального майдану до хреста біля набережної тернопільського ставу, де відбувся молебень та освячення води.

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Під час виступу голова ТОДА Степан Барна висловив переконання, що створення єдиної української помісної церкви, відродження армії та патріотичної свідомості українського народу забезпечить стабільний і прогресивний розвиток держави.

«Це свято не лише нашої віри, а й нашої державності. Адже сьогодні як ніколи ми маємо можливість усвідомити, що лише там, де є українська церква, буде українська держава. Там, де є український священник – житиме український народ. У теперішніх умовах боротьби за наші християнські чесноти, уроки християнської етики в українських школах – були є і будуть. І якщо ми йдемо до Європи, то лише зі своїми цінностями, традиціями й культурою», – наголосив Барна.

Архієпископ Тернопільський, Кременецький і Бучацький УПЦ КП Нестор зазначив, що на початку 20 століття процеси відродження церкви й українського народу були взаємопов’язаними.

«У 1991 році ми отримали українську державу, але на жаль церква залишалася розділеною. Сьогодні наша незалежність випробовується північним сусідом, який прийшов з війною на нашу землю. І тепер як ніколи саме духовне єднання дозволить об’єднати український народ та збудувати сильну українську державу. Просимо благословення у Господа для нашого краю та рідної України! Молимося за мир та спокій, припинення війни на нашій землі», – сказав єпископ.