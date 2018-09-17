У Тернополі чоловік, якого затримали з наркотиками, намагався дати поліцейським 800 доларів хабара (фото)

Інспектори неодноразово попереджали чоловіка про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди, та останній наполягав на своєму.

У Тернополі чоловік, якого затримали з наркотиками, намагався дати поліцейським 800 доларів хабара.

Як повідомили УНІА в патрульній поліції Тернополя, учора близько 14 год в провулку Цегельному інспектори підрозділу ТОР помітили підозрілого чоловіка. Останній, щойно побачив поліцейських, почав помітно нервувати та різко змінив напрямок руху.

Інспектори зупинили чоловіка та згідно зі ст. 34 ЗУ "Про Національну поліцію" провели поверхневу перевірку особи. У громадянина патрульні виявили 2 згортки з порошкоподібною речовиною, ймовірно, наркотичною і згорток з пігулками невідомого походження.

Аби уникнути відповідальності 41-річний громадянин запропонував патрульним хабара у розмірі 800 доларів США. Інспектори неодноразово попереджали чоловіка про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди, та останній наполягав на своєму.

Охоронці порядку затримали чоловіка та викликали слідчо-оперативну групу.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ.

Грошові кошти вилучено й долучено до матеріалів справи.

Також вилучено та направлено на експертне дослідження сході на наркотичні речовини. Їх походження будуть з’ясовувати слідчі.