Засідання відбувається в рамках "Днів діалогу з владою", які цього року проходять у Тернополі 24-25 вересня.

У Тернополі розпочалося засідання правління Асоціації міст України.

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, проходить засідання під головуванням міського голови Києва Віталія Кличка. У склад правління входять понад 50 міських голів обласних та районних центрів.

Очікується, що участь в засіданні також візьме прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, який сьогодні перебуватиме в Тернополі з робочим візитом.

Представники правління обговорюють актуальні питання органів місцевого самоврядування, що потребують вирішення на державному рівні, а також проект Державного бюджету України на 2019 рік.

Засідання відбувається в рамках "Днів діалогу з владою", які цього року проходять у Тернополі 24-25 вересня.

"Дні діалогу" – це традиційний щорічний захід, що є майданчиком для обговорення питань та вироблення спільної позиції органів державної влади та Асоціації міст України щодо розвитку місцевого самоврядування, удосконалення законодавчої бази, розв’язання конкретних проблем забезпечення життєдіяльності територіальних громад.