На Тернопільщині наступного року 10% коштів з держфонду регіонального розвитку спрямують на реалізацію туристичних проектів

1 жовтня обласна державна адміністрація оголосить відбір проектів, які будуть фінансуватися у 2019 році за рахунок коштів з Державного фонду регіонального розвитку.

На Тернопільщині наступного року 10% коштів з Державного фонду регіонального розвитку спрямують на реалізацію туристичних проектів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це повідомив голова ТОДА Степан Барна під час презентації новоствореної інтерактивної туристичної карти області.

«Якщо аналізувати дорогу «Тернопіль-Львів», кількість туристів, які сьогодні проїжджають нею, сягає близько 2 млн осіб протягом року. Зокрема, зріс транспортний потік через Тернопільську область з 15 тисяч – у 2017 році, до близько 32 тис. станом на сьогодні. Це добра динаміка, яка свідчить про туристичний розвиток і потенціал Тернопільщини», – зауважив очільник області.

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Він також звернув увагу на те, що у розвиток туристичної інфраструктури області робляться капітальні вкладення, яких не було роками.

«Цей рік був плідним для нас з точки зору реалізації туристичних проектів, серед яких завершення будівництва дороги до печери Кришталева у с. Кривче. Проте, ми не плануємо зупинятися і вже зараз працюємо над реалізацією ще одного проекту – будівництва під’їзних шляхів до печери Вертеба. Радий, що в Тернопільській області з’являються нові туристичні можливості, від яких мандрівники отримуватимуть задоволення, а область – розвиватиме економіку», – сказав Барна.

Очільник області також розповів, що 1 жовтня обласна державна адміністрація оголосить відбір проектів, які будуть фінансуватися у 2019 році за рахунок коштів з Державного фонду регіонального розвитку.

«З майже 200 млн грн у 2019 році ми плануємо спрямувати щонайменше 10% на реалізацію проектів розвитку туристичної інфраструктури у Тернопільській області. Тому закликаю представників ЗМІ, туристичних компаній спільно з органами місцевого самоврядування, органами державної влади на місцях напрацювати проекти, які можуть бути цікавими з точки зору стратегії розвитку туристичної галузі у 2019 році», – сказав Барна.