Також підрядники вже заготовили 24,5 тис. т піску та фрикційних матеріалів, 6,4 тис. т технічної солі.

Дорожники Тернопільщини підготували до роботи вже 81% снігоочисної техніки.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної Служби автомобільних доріг, готові до роботи 6 роторних снігоочищувачів, 3 бульдозери, 21 автогрейдер, 33 піскорозкидачі, 31 навантажувач, 28 одиниць іншої снігоочисної техніки.

Служба автомобільних доріг також підготувала 33 майданчики вздовж автодоріг державного значення на підходах до Тернополя на 276 місць для відстою вантажного автотранспорту.

Основним підрядником із зимового експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування є ДП “Тернопільський облавтодор” з філіями та ТзОВ «Техно-Буд-Центр».

Підрядники вже заготовили 24,5 тис. т піску та фрикційних матеріалів, 6,4 тис. т технічної солі.

На ділянках, де часто перемітає, триває встановлення 30 тис. метрів пасивного снігозахисту із планкових та хмизових щитів та поліамідної сітки.

Аби тримати під контролем ситуацію на складних ділянках доріг краю, спеціалісти служби цілодобово моніторять трансляцію 17 встановлених на них відеокамер.