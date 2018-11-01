Своїми умисними діями секретар сільської ради незаконно заволоділа земельними ділянками площею 1,19 га загальною нормативно–грошовою оцінкою на суму 34 тис. 626 грн.

На Тернопільщині викрили секретаря сільради, яка підробила витяг рішення сесії та заволоділа чужою землею площею понад 1 га.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що жінка під час виконання обов’язків сільського голови впродовж червня-липня 2016 року власноруч виготовила підроблений витяг з рішення сесії від 1993 року, який підписала та завірила печаткою сільської ради.

Надалі підроблений витяг секретар сільської ради подала для виготовлення технічної документації щодо встановлення меж земельних ділянок.

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На підставі поданих нею документів підприємство виготовило технічну документацію із землеустрою, яку посадовець скерувала відповідним органам Держгеокадастру. Земельним ділянкам площею 0,6 га та 0,5 га, що належали іншим громадянам, та земельній ділянці площею 0,09 га із земель запасу сільської ради були присвоєні відповідні кадастрові номери.

Відомості про державну реєстрацію внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у листопаді 2016 року, внаслідок чого посадовець незаконно набула права власності на вказані земельні ділянки.

Таким чином, своїми умисними діями секретар сільської ради незаконно заволоділа земельними ділянками площею 1,19 га загальною нормативно–грошовою оцінкою на суму 34 тис. 626 грн.

Прокурором Тернопільської області повідомлено про підозру посадовій особі органу місцевого самоврядування у вчиненні нею кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст.366, ч. 4 ст.358 та ч. 2 ст.191 КК України.