У Тернополі на центральному майдані відбудеться акція протесту проти підняття цін на проїзд в громадському транспорті

У Тернополі діє диференційована плата за проїзд.

У Тернополі відбудеться акція протесту проти підняття цін на проїзд в громадському транспорті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в анонсі, розміщеному місцевим активістом Олегом Синовцем в мережі Фейсбук.

Провести акцію планують в неділю 4 листопада на Театральному майдані о 12 год.

Під час акції «Проти завищених тарифів на проїзд у громадському транспорті» активісти планують обговорити з присутніми конкретні заходи, завдяки яким можна було б добитися перегляду прийнятих виконкомом тарифів.

Читайте такожУ Тернополі з 1 листопада тариф на проїзд у тролейбусі зросте удвічі, у маршрутках – на 56%

Один з тернополян вже оскаржує дане рішення міськвиконкому в суді.

Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада в Тернополі зросли ціни на проїзд в громадському транспорті. При цьому готівковий тариф став найвищим в Україні: 8 грн у тролейбусі та 9 грн за проїзд в маршрутному автобусі. Тернополян ці тарифи обурили, оскільки стан маршруток, діючі графіки курсування транспорту та безкультур’я водіїв пасажирів не задовольняли навіть при попередніх тарифах.

У Тернополі діє диференційована плата за проїзд.

Для власників пільгової «Картки тернополянина» тарифи у тролейбусах зросли з 3 до 5 грн (на 67%), у маршрутках – з 4 до 6 грн (на 50%).

При сплаті неперсоніфікованим електронним проїзним квитком або безконтактною банківською карткою пасажирам доведеться платити 6 грн у тролейбусі (удвічі більше) та 7 грн у маршрутці (на 75% більше).