На Тернопільщині під час пожежі загинув чоловік

10:30, 08 листопада 2018
Тернопіль
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Фото УНІАН

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 7 листопада до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу житлової будівлі у селі Білобожниця Чортківського району.

Вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку на площі 5 м кв.

Загорання ліквідовано черговим караулом 6-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

Під час гасіння врятовано житлову будівлю.

На місці виявлено труп жителя будинку.

Причини пожежі з’ясовують.

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