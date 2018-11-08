На Тернопільщині під час пожежі загинув чоловік

На Тернопільщині під час пожежі загинув місцевий житель.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 7 листопада до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу житлової будівлі у селі Білобожниця Чортківського району. Вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку на площі 5 м кв. Загорання ліквідовано черговим караулом 6-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління. Під час гасіння врятовано житлову будівлю. На місці виявлено труп жителя будинку. Причини пожежі з’ясовують.

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